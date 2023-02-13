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13 минут назад

"Известия": названы риски подключения к открытым точкам Wi-Fi

Газета.Ru

В разговоре с газетой «Известия» специалисты по информационной безопасности рассказали об опасности открытых точек Wi-Fi.

Названы риски подключения к открытым точкам Wi-Fi
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов, данные через открытые сети легче перехватить и расшифровать. Например, дело касается логинов и паролей для доступа в банк-клиенты.

Также подключение к свободному Wi-Fi обозначается, по сути, что пользователи отдают данные о своем трафике незнакомцам — администраторам таких сетей..

Эксперты указали, что именно система регистрации пользователей в сети, которая не всем нравится, явный признак того, что публичная точка Wi-Fi легальна.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что узнать, произошла ли утечка данных пользователя, можно путем простых запросов. Также эксперт Александр Вураско отмечал, что смена «заводского» пароля на роутере защитит домашний Wi-Fi от хакеров.

Наука и техника,Александр Вураско,
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