Названы риски подключения к открытым точкам Wi-Fi

В разговоре с газетой «Известия» специалисты по информационной безопасности рассказали об опасности открытых точек Wi-Fi.

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По данным экспертов, данные через открытые сети легче перехватить и расшифровать. Например, дело касается логинов и паролей для доступа в банк-клиенты.

Также подключение к свободному Wi-Fi обозначается, по сути, что пользователи отдают данные о своем трафике незнакомцам — администраторам таких сетей..

Эксперты указали, что именно система регистрации пользователей в сети, которая не всем нравится, явный признак того, что публичная точка Wi-Fi легальна.