Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд

Более $150 млрд потрачено на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников.

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания национальной орбитальной станции, поскольку идет ее эскизное проектирование. Результаты нужно будет согласовать, в том числе с правительственными структурами.

"Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС - на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд", - заявил Кожевников.

По словам главного конструктора РОС, к эскизному проектированию новой орбитальной станции привлечены около 30 предприятий.

"Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100", - отметил он, добавив, что проектов такого масштаба и сложности в истории современной российской космонавтики еще не было.