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17 минут назад

Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд

ТАСС

Более $150 млрд потрачено на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников.

Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд
Фото: NASA / RoscosmosNASA / Roscosmos

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания национальной орбитальной станции, поскольку идет ее эскизное проектирование. Результаты нужно будет согласовать, в том числе с правительственными структурами.

"Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС - на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд", - заявил Кожевников.

По словам главного конструктора РОС, к эскизному проектированию новой орбитальной станции привлечены около 30 предприятий.

"Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100", - отметил он, добавив, что проектов такого масштаба и сложности в истории современной российской космонавтики еще не было.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В октябре вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

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