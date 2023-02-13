Новый прорыв приближает квантовые компьютеры на огромный шаг

Одной из задач, связанных с раскрытием полного потенциала квантовых вычислений, является выяснение того, как заставить работать вместе миллионы кубитов — квантовых эквивалентов классических битов, которые хранят единицы или нули в традиционных компьютерах. Ученые из Университета Сассекса в Великобритании теперь смогли заставить кубиты перемещаться непосредственно между двумя микрочипами квантового компьютера со скоростью и точностью, значительно превышающей […]