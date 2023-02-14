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1 час назад

Полоски для обнаружения бактерий сделали в 1000 раз чувствительнее

Ferra.ruиещё 1

Группа учёных из Вашингтонского университета в Сент-Луисе совершили значительный прорыв в области медицинской диагностики. Они успешно оптимизировали чувствительность иммунохроматографического анализа (ИХА или LFA).

Полоски для обнаружения бактерий сделали в 1000 раз чувствительнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это достаточно широко используемый тест для определения наличия антигена в образце биологической жидкости. С его помощью специалисты занимаются обнаружением бактерий.

И вот, американской команде учёных удалось повысить чувствительность теста за счёт добавления сверхъярких флуоресцентных нанометок, известных как плазмонные флуорофоры.

Свежеиспечённая технология ICA плазмы в 1000 раз чувствительнее традиционных тест-полосок и позволяет получить результаты с точностью, сравнимой с наиболее распространёнными лабораторными системами анализа на антигены и антитела. Только делается это не сутки, а всего за 20 минут.

По словам экспертов, результаты данной научной работы представляют собой значительное достижение в медицинской диагностике, поскольку обеспечивают гораздо более точный и эффективный метод определения наличия антигена в образце биологической жидкости.

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