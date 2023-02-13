Создан iPhone с двумя портами для зарядки

Корейский блогер показал iPhone с двумя портами для зарядки. Процесс создания смартфона одновременно с разъемом Lightning и USB-C он выложил на YouTube.

Энтузиаст взял за основу iPhone 12 mini. Рядом с заводским портом зарядки он разместил USB-C. Оба разъема функционируют одинаково, поэтому с помощью USB-C можно не только заряжать смартфон, но и передавать данные с компьютера.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. По словам вице-президента компании по маркетингу Apple Грега Джосвиака, фирме придется подчиниться новым законам Евросоюза.