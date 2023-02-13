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51 минуту назад

Роскомнадзор запустил систему автопоиска запрещенного контента по фото и видео "Окулус"

Газета.Ruиещё 2

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента под названием "Окулус", которая способна выявлять на фото или видео такой запрещенный контент как экстремизм, пропаганду ЛГБТ, призывы к митингам и прочее.

Роскомнадзор запустил систему автопоиска запрещенного контента по фото и видео "Окулус"
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил газете "Ведомости" представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту. Как рассказал представитель ГРЧЦ, "Окулус" уж запущен и выполняет свои задачи в полном объеме. В декабре прошлого года система была протестирована, а в январе 2023 года началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора, отметил он, однако подробностей не привел.

По его словам, данная система распознает изображения, символы, противоправные сцены и действия, а также анализирует текст в фото- и видеоматериалах. "Окулус" автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.", — уточнил представитель центра и подчеркнул, что раньше специалистам ГРЧЦ приходилось самим "обрабатывать" свыше 200 фото и видео в день.

Он также добавил, что до 2025 года в "Окулус" планируют добавить возможность определять новые типы нарушений, а также "функции определения поз людей и их действий". В августе 2022 года "Коммерсантъ" писал, что ГРЧЦ выделил 57,7 млн руб. на создание системы "Окулус". По информации газеты, разработчиком системы выступила компания "Эксикьюшн Эр Ди Си".

Наука и техника,Коммерсант,Роскомнадзор,
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