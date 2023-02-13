Роскомнадзор запустил систему автопоиска запрещенного контента по фото и видео "Окулус"

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента под названием "Окулус", которая способна выявлять на фото или видео такой запрещенный контент как экстремизм, пропаганду ЛГБТ, призывы к митингам и прочее.

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Об этом сообщил газете "Ведомости" представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту. Как рассказал представитель ГРЧЦ, "Окулус" уж запущен и выполняет свои задачи в полном объеме. В декабре прошлого года система была протестирована, а в январе 2023 года началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора, отметил он, однако подробностей не привел.

По его словам, данная система распознает изображения, символы, противоправные сцены и действия, а также анализирует текст в фото- и видеоматериалах. "Окулус" автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.", — уточнил представитель центра и подчеркнул, что раньше специалистам ГРЧЦ приходилось самим "обрабатывать" свыше 200 фото и видео в день.