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20 минут назад

"Ъ": у дистрибуторов в России скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков

Газета.Ru

В России образовался профицит ноутбуков у дистрибуторов электроники, так как в начале 2023 года на их складах скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибуторов.

"Ъ": у дистрибуторов в РФ скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков
Фото: Сергей Мамонтов/РИА НовостиСергей Мамонтов/РИА Новости

Как рассказал представитель отрасли, больше всего на складах скопилось ноутбуков от тайваньского производителя MSI, американского HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio. По его оценке, после февральских и мартовских праздников и сохранении курса доллара цена на устройства этих брендов упадет на 10–15%.

Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев объяснил, что данная ситуация образовалась из-за дефицита устройств в начале прошлого года, когда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса. Он отметил, что изначально на рынок поступала продукция зачастую без постпродажной поддержки и русификации, однако в четвертом квартале года начала полноценно работать схема параллельного импорта. В 2022 году в России, по оценке "М.Видео-Эльдорадо", было продано около 3,1 млн ноутбуков, более 30% продаж пришлось на китайские бренды.

Летом продажи ноутбуков упали на 22% по сравнению с 2021 годом. Один из собеседников издания отмечает, что на российском рынке также наблюдается большой запас смартфонов. 7 февраля сообщалось, что компания "Горизонт Рус" объявила о старте продаж в России первого белорусского ноутбука Horizont Н-book 15 МАК4.

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