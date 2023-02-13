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1 час назад

Фитнес-эксперт Шакула считает прогулку эффективной заменой тренировкам в зале

Газета.Ruиещё 1

Эксперт по фитнесу Эдуард Шакула рассказал, какие существуют эффективные замены тренировкам в спортивном зале, пишет "Спорт-Экспресс". Шакула советует больше гулять на свежем воздухе

Названа эффективная замена тренировкам в зале
Фото: frimufilms/freepik.comfrimufilms/freepik.com

По его словам, ходьба — самое простое и очень полезное упражнение. Эксперт указал, что прогулки на ежедневной основе способствуют снижению артериального давления, ускоряют обмен веществ и укрепляют иммунитет. Также они благотворно воздействуют на сон. Шакула порекомендовал больше двигаться в течение дня. Он советует делать себе небольшие перерывы и выполнять разминку. Другие советы, которые могут заменить спортивный зал: вместо лифта использовать лестницу, вместо десятиминутной поездке на автобусе – пройтись пешком.

Ранее сообщалось, что опасными из-за риска получения травмы для некоторых людей могут стать даже такие простейшие физические нагрузки, как приседания или рывки. Об этом "Газете.Ru" рассказал фитнес-тренер с опытом работы с более чем 20-летним опытом, эксперт-наставник фитнес-школы Evotren и эксперт-преподаватель сети X-Fit Максим Оборин.

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