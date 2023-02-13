Названа эффективная замена тренировкам в зале

Эксперт по фитнесу Эдуард Шакула рассказал, какие существуют эффективные замены тренировкам в спортивном зале, пишет "Спорт-Экспресс". Шакула советует больше гулять на свежем воздухе
По его словам, ходьба — самое простое и очень полезное упражнение. Эксперт указал, что прогулки на ежедневной основе способствуют снижению артериального давления, ускоряют обмен веществ и укрепляют иммунитет. Также они благотворно воздействуют на сон. Шакула порекомендовал больше двигаться в течение дня. Он советует делать себе небольшие перерывы и выполнять разминку. Другие советы, которые могут заменить спортивный зал: вместо лифта использовать лестницу, вместо десятиминутной поездке на автобусе – пройтись пешком.
Ранее сообщалось, что опасными из-за риска получения травмы для некоторых людей могут стать даже такие простейшие физические нагрузки, как приседания или рывки. Об этом "Газете.Ru" рассказал фитнес-тренер с опытом работы с более чем 20-летним опытом, эксперт-наставник фитнес-школы Evotren и эксперт-преподаватель сети X-Fit Максим Оборин.