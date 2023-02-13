Ученые выяснили причины возникновения зависимости от карточных игр

На протяжении многих столетий карточные игры являлись популярным и увлекательным времяпровождением. Однако что именно делает их столь захватывающими, попытались выяснить научные специалисты.

Исследователи изучили дизайн, сложность и правила игр, а после этого провели две симуляции с компьютерными агентами, которые играли сами по себе.

Результаты эксперимента продемонстрировали, что требования к изощрённости и мастерству должны находиться примерно на одинаковом уровне, чтобы игрок привык к этому развлечению. Вдобавок к этому игры также должны быть честными и сбалансированными, чтобы победа не являлась попросту результатом удачи или случая.