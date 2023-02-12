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11 минут назад

WhatsApp наконец разрешит отправлять фотографии в оригинальном качестве

Ferra.ru

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям отправлять фотографии в их исходном качестве.

WhatsApp разрешит отправлять фотографии в оригинальном качестве
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это выяснил портал WABetaInfo, изучая бета-версии мессенджера. WhatsApp работает над внедрением опции и в мобильное, и в настольное приложения.

Функция позволит отправлять изображения, сохраняя их изначальное разрешение. Сейчас мессенджер сильно сжимает файлы при отправке. В будущем это станет опциональным: можно будет выбирать. Когда функция появится в стабильной версии приложения, пока неизвестно.

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