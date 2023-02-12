WhatsApp разрешит отправлять фотографии в оригинальном качестве

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям отправлять фотографии в их исходном качестве.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Это выяснил портал WABetaInfo, изучая бета-версии мессенджера. WhatsApp работает над внедрением опции и в мобильное, и в настольное приложения.