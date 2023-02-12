Биологи выяснили, из-за чего сократилась численность морских паразитов

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что глобальное потепление уничтожило множество морских паразитов. Исследование, ставшее крупнейшим и наиболее подробным отчетом о численности морских паразитов, опубликовано в Proceedings of the National Academy of Science.

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Исследователи проанализировали 699 законсервированных образцов восьми видов рыб, которые содержались в музее, куда и вернулись после исследования. При жизни рыбы обитали в системе заливов Пьюджет-Саунд. Ученые акууратно разрезали сохранившиеся образцы, а затем идентифицировали и подсчитали их внутренних паразитов. Всего они обнаружили 17 259 паразитов 85 видов. Среди них были даже ракообразные, но самой многочисленной группой оказались ленточные черви.

Оказалось, что с 1880 по 2019 год численность паразитов, которые имеют трех и более хозяев, снизилась на 11%. 10 паразитов исчезли полностью, и 9 из них имели трех и более хозяев.

Авторы рассмотрели три возможные причины таких изменений: сокращение численности хозяев паразитов, загрязнение воды и изменение температуры на поверхности океана. Именно температура, которая выросла на 1 градус Цельсия, сильнее других параметров коррелировала с исчезновением паразитов.