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19 минут назад

Биологи выяснили, что численность морских паразитов сократилась из-за изменения климата

Газета.Ru

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что глобальное потепление уничтожило множество морских паразитов. Исследование, ставшее крупнейшим и наиболее подробным отчетом о численности морских паразитов, опубликовано в Proceedings of the National Academy of Science.

Биологи выяснили, из-за чего сократилась численность морских паразитов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали 699 законсервированных образцов восьми видов рыб, которые содержались в музее, куда и вернулись после исследования. При жизни рыбы обитали в системе заливов Пьюджет-Саунд. Ученые акууратно разрезали сохранившиеся образцы, а затем идентифицировали и подсчитали их внутренних паразитов. Всего они обнаружили 17 259 паразитов 85 видов. Среди них были даже ракообразные, но самой многочисленной группой оказались ленточные черви.

Оказалось, что с 1880 по 2019 год численность паразитов, которые имеют трех и более хозяев, снизилась на 11%. 10 паразитов исчезли полностью, и 9 из них имели трех и более хозяев.

Авторы рассмотрели три возможные причины таких изменений: сокращение численности хозяев паразитов, загрязнение воды и изменение температуры на поверхности океана. Именно температура, которая выросла на 1 градус Цельсия, сильнее других параметров коррелировала с исчезновением паразитов.

Результаты означают, что паразиты с одним или двумя видами хозяев были довольно устойчивы к изменению температуры, но паразиты с тремя и более хозяевами находятся под угрозой. Несмотря на то, что их исчезновение может показаться хорошей новостью, оно может навредить экосистемам. Ученые считают, что паразиты со сложным жизненным циклом, вероятно, играют важную роль в продвижении энергии через пищевые сети и в поддержке высших хищников.

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