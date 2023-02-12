Канадцы массово отменяют подписку на Netflix

Теперь пользователям из Канады тоже нужно раз в месяц подключаться к точке Wi-Fi, которая принадлежит владельцу учётной записи. В противном случае профиль могут заблокировать. Это нововведение негативно отразилось на канадских студентах, путешественниках и всех тех, кто живёт вдали от домашнего «вайфая». Кроме того, члены семьи и друзья, кто делили одну учётку на несколько человек, тоже в невыгодном положении.