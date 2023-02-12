Стало известно, что земная атмосфера влияет на состав метеоритов

Новый анализ метеорита Уинчкомб показал, насколько быстро космические камни, упавшие на Землю, могут быть загрязнены нашей атмосферой.
Уинчкомб стал первым метеоритом, найденным на территории Великобритании за последние 30 лет. Его фрагменты были обнаружены на подъездной дорожке жилого дома в Глостершире в феврале прошлого года. Это произошло буквально через несколько часов после того, как он вошел в атмосферу Земли. Еще несколько частей были найдены в поле через шесть дней после падения.
Результаты исследования показывают, что у обнаруженных фрагментов быстро образовались несколько «земных фаз» — солей и минералов, сформировавшихся в результате взаимодействия поверхностей осколков метеорита с влажной средой, в которую они приземлились.
Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science. Ведущим автором статьи является Лора Дженкинс, аспирантка Университета Глазго.
Группа ученых использовала сканирующую электронную микроскопию, рамановскую спектроскопию и просвечивающую электронную микроскопию для тщательного изучения поверхностей образцов. Один образец был взят с подъездной дорожки, а другой - из фрагментов, найденных в поле.
Исследователи определили, что две формы соли — сульфаты кальция и кальцит — образовались на оплавленной коре у образцов, извлеченных с поля. В образце, взятом с подъездной дорожки, исследователи обнаружили галит.
Термоядерная кора – это особый материал, образующийся при плавлении метеоритов во время их вхождения в атмосферу Земли. Ученые считают, что, поскольку сульфаты образовались снаружи коры, вполне вероятно, что они появились после того, как метеорит приземлился.
Между тем, галит появился только на поверхности отполированных участков фрагмента с подъездной дорожки. Поскольку полировка была произведена после извлечения метеорита, вполне вероятно, что соль образовалась в результате взаимодействия куска породы с влажным лабораторным воздухом.
«Метеорит Уинчкомб часто описывают как пример «первозданного» метеорита. Однако мы показали с помощью этого исследования, что на самом деле не существует такого понятия, как первозданный метеорит. Изменения начинаются в тот момент, когда мететорит сталкивается с атмосферой Земли, и мы можем видеть это в образцах, которые мы проанализировали всего через пару месяцев после его падения. Это показывает, насколько метеориты реагируют на нашу атмосферу, и насколько осторожными мы должны быть, учитывая такого рода земные изменения при анализе метеоритов», – заявила Дженкинс.