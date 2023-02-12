Стало известно, что земная атмосфера влияет на состав метеоритов

Новый анализ метеорита Уинчкомб показал, насколько быстро космические камни, упавшие на Землю, могут быть загрязнены нашей атмосферой.

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Уинчкомб стал первым метеоритом, найденным на территории Великобритании за последние 30 лет. Его фрагменты были обнаружены на подъездной дорожке жилого дома в Глостершире в феврале прошлого года. Это произошло буквально через несколько часов после того, как он вошел в атмосферу Земли. Еще несколько частей были найдены в поле через шесть дней после падения.

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Результаты исследования показывают, что у обнаруженных фрагментов быстро образовались несколько «земных фаз» — солей и минералов, сформировавшихся в результате взаимодействия поверхностей осколков метеорита с влажной средой, в которую они приземлились.

Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science. Ведущим автором статьи является Лора Дженкинс, аспирантка Университета Глазго.

Группа ученых использовала сканирующую электронную микроскопию, рамановскую спектроскопию и просвечивающую электронную микроскопию для тщательного изучения поверхностей образцов. Один образец был взят с подъездной дорожки, а другой - из фрагментов, найденных в поле.

Исследователи определили, что две формы соли — сульфаты кальция и кальцит — образовались на оплавленной коре у образцов, извлеченных с поля. В образце, взятом с подъездной дорожки, исследователи обнаружили галит.

Термоядерная кора – это особый материал, образующийся при плавлении метеоритов во время их вхождения в атмосферу Земли. Ученые считают, что, поскольку сульфаты образовались снаружи коры, вполне вероятно, что они появились после того, как метеорит приземлился.

Между тем, галит появился только на поверхности отполированных участков фрагмента с подъездной дорожки. Поскольку полировка была произведена после извлечения метеорита, вполне вероятно, что соль образовалась в результате взаимодействия куска породы с влажным лабораторным воздухом.