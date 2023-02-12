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53 минуты назад

Ученые случайно нашли средневековую крепость: как это возможно

Ferra.ru

Археологи в Испании случайно обнаружили в густом лесу руины большой крепости, датированной пятым веком нашей эры. Интересно, что первоначально команда искала форт железного века. Находка была сделана с помощью лидара, который позволил заглянуть под лес, покрывавший руины.

Ученые случайно нашли средневековую крепость
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Использованный метод, при котором каждую секунду сотни тысяч лазерных импульсов запускаются с пролетающего над ландшафтом самолета, позволил обнаружить раннесредневековую крепость площадью около 10 гектаров, с 30 башнями и оборонительной стеной длиной около 1,2 км.

Крепость, по-видимому, была построена в первой половине пятого века нашей эры, возможно, на вершине более ранней крепости железного века, для защиты от германских захватчиков после падения римского контроля над регионом, сообщил Live Science автор исследования Марио Фернандес-Перейро. Но крепость, похоже, была заброшена примерно через 200 лет.

Будущие исследования могут открыть больше информации о ней, а также защитить ее от застройки, дорогами, например, или ветряными электростанциями.

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