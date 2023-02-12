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1 час назад

Apple уже несколько месяцев не может исправить проблемы с Siri Remote

Ferra.ru

В течение последних нескольких месяцев многие пользователи Apple TV сталкиваются с проблемами подключения пульта Siri Remote. А Apple до сих пор не выпустила исправление этих проблем - даже в последних обновлениях tvOS 16.3 и tvOS 16.3.1 – и это несмотря на то, что жалоб становится все больше и больше.

Apple уже несколько месяцев не может исправить проблемы с Siri Remote
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На Reddit и на сайте поддержки Apple появилось множество сообщений с жалобами на проблемы с подключением между Apple TV и пультом Siri Remote. Скорее всего проблемы возникают исключительно с новым пультом Siri Remote с USB-C.

Пользователи утверждают, что Siri Remote регулярно отключается от Apple TV без каких-либо закономерностей или объяснений. У кого-то пульт Siri Remote отключается во время воспроизведения чего-либо на Apple TV, обычно через несколько минут после запуска.

Проблемы начались еще в ноябре прошлого года. С тех пор Apple выпустила несколько обновлений tvOS 16. Однако ни одно из этих обновлений не помогло успешно решить эти проблемы. Пользователь Twitter @aaronp613 при этом отметил, что сам пульт Siri Remote с USB-C не получал обновления прошивки с момента его первоначального выпуска в ноябре.

Наука и техника,Apple,
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