Apple уже несколько месяцев не может исправить проблемы с Siri Remote

В течение последних нескольких месяцев многие пользователи Apple TV сталкиваются с проблемами подключения пульта Siri Remote. А Apple до сих пор не выпустила исправление этих проблем - даже в последних обновлениях tvOS 16.3 и tvOS 16.3.1 – и это несмотря на то, что жалоб становится все больше и больше.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На Reddit и на сайте поддержки Apple появилось множество сообщений с жалобами на проблемы с подключением между Apple TV и пультом Siri Remote. Скорее всего проблемы возникают исключительно с новым пультом Siri Remote с USB-C.

Пользователи утверждают, что Siri Remote регулярно отключается от Apple TV без каких-либо закономерностей или объяснений. У кого-то пульт Siri Remote отключается во время воспроизведения чего-либо на Apple TV, обычно через несколько минут после запуска.