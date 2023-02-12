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1 час назад

Xiaomi приостановила бета-обновления MIUI 14 для некоторых устройств

Ferra.ru

Xiaomi недавно анонсировала оболочку MIUI 14 на базе Android 13 и начала развёртывать обновление для своих смартфонов. Теперь же компания объявила, что прекратит выпуск бета-обновлений для определённых устройств.

Xiaomi приостановила бета-обновления MIUI 14 для некоторых устройств
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно последнему официальному заявлению Xiaomi, еженедельные обновления MIUI 14 Beta для некоторых смартфонов будет приостановлены в ближайшем будущем. Апдейты больше не будут доступны для Redmi K40 Pro / Pro+, Redmi K40, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Gaming и Redmi Note 10 Pro 5G после 21 апреля 2023 года.

Стоит отметить, что каждый смартфон имеет определённый уровень поддержки программного обеспечения. 21 апреля перечисленные модели получат последнее еженедельное бета-обновление MIUI 14. При этом Смартфоны продолжат получать стабильные обновления MIUI 14.

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