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1 час назад

Эту настройку батареи не стоит включать на смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra

Ferra.ru

Новый Samsung Galaxy S23 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Чтобы продлить срок его службы, в настройках телефона можно ограничивать заряд на уровне 85% вместо 100%. Однако инсайдер Ice Universe считает, что так делать не стоит.

Одну настройку батареи посоветовали не включать на смартфоне Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как написал инсайдер, время энергопотребления Samsung Galaxy S23 Ultra от 100% до 90% дольше, чем в других 10% диапазонов. Если заряжаться всего лишь до 85%, не получится воспользоваться преимуществами наиболее стабильной и эффективной работы аккумулятора в телефоне.

Иными словами, можно заметить, что смартфон разряжается со 100% до 90% медленнее, чем с 90% до 80%, например.

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