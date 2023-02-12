Одну настройку батареи посоветовали не включать на смартфоне Samsung

Новый Samsung Galaxy S23 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Чтобы продлить срок его службы, в настройках телефона можно ограничивать заряд на уровне 85% вместо 100%. Однако инсайдер Ice Universe считает, что так делать не стоит.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как написал инсайдер, время энергопотребления Samsung Galaxy S23 Ultra от 100% до 90% дольше, чем в других 10% диапазонов. Если заряжаться всего лишь до 85%, не получится воспользоваться преимуществами наиболее стабильной и эффективной работы аккумулятора в телефоне.