Браузер Opera встроил ChatGPT в боковую панель

Opera добавляет в свою боковую панель ChatGPT, генерирующий краткие резюме веб-страниц и статей. Функция "сокращение" (shorten) является частью обширных планов компании по интеграции инструментов искусственного интеллекта в свой браузер.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вы сможете активировать функцию, нажав кнопку "сократить". После этого слева появится боковая панель с ChatGPT, которая сгенерирует краткое содержание статьи или веб-страницы, которую вы просматриваете.

“Мы рады видеть быстрое развертывание программ для разработчиков таких решений, как, например, Google Bard, и начинаем создавать и внедрять новые возможности в веб-серфинге, которые еще недавно казались недостижимыми”, - заявил Пер Веттердал, глава Opera по стратегическим партнерствам и экосистеме ИИ.