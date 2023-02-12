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1 час назад

Браузер Opera решил не оставаться в стороне и встроил ChatGPT в свою боковую панель

Ferra.ru

Opera добавляет в свою боковую панель ChatGPT, генерирующий краткие резюме веб-страниц и статей. Функция "сокращение" (shorten) является частью обширных планов компании по интеграции инструментов искусственного интеллекта в свой браузер.

Браузер Opera встроил ChatGPT в боковую панель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вы сможете активировать функцию, нажав кнопку "сократить". После этого слева появится боковая панель с ChatGPT, которая сгенерирует краткое содержание статьи или веб-страницы, которую вы просматриваете.

“Мы рады видеть быстрое развертывание программ для разработчиков таких решений, как, например, Google Bard, и начинаем создавать и внедрять новые возможности в веб-серфинге, которые еще недавно казались недостижимыми”, - заявил Пер Веттердал, глава Opera по стратегическим партнерствам и экосистеме ИИ.

Однако функция пока доступна не всем. В широкий доступ она будет "запущена в браузерах очень скоро", сообщил представитель Opera изданию The Verge.

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