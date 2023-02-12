В России создали необычные кроссовки

Российская компания YEA2098 представила кроссовки с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Управлять ими можно со смартфона.
Разработчики утверждают, что одного заряда устройства хватает примерно на три дня активного использования. Батарея заряжается за два часа. Внутри подошвы находятся аккумулятор, модуль Bluetooth, электрическая стелька для обогрева, вентиляторы и вибрирующие мини-моторы для массажа. В будущем разработчики хотят добавить функцию беспроводной зарядки с помощью складного устройства внутри.
Пока кроссовки существуют в единственном экземпляре в виде прототипа, однако предполагается их серийный выпуск. Стоить они будут около 50 тысяч рублей.