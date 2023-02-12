Следы галактической иммиграции обнаружены в галактике Андромеда

В течение миллиардов лет галактики растут и эволюционируют, создавая новые звезды и сливаясь с другими галактиками в результате галактической иммиграции. Астрономы пытаются раскрыть историю этих событий, изучая расширенное гало галактик и движения отдельных звезд. Однако до сих пор такая космическая археология была возможна только в Млечном Пути.

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Международная группа исследователей обнаружила поразительные свидетельства крупной галактической иммиграции в галактике Андромеда. Новые результаты были получены с помощью прибора для спектроскопии темной энергии DESI, установленного на 4-метровом телескопе Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в рамках программы NOIRLab NSF.

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Измеряя движение почти 7500 звезд во внутреннем гало галактики Андромеды, команда обнаружила характерные закономерности в их расположении и движении. Они показали, как эти звезды начали свою жизнь в другой галактике, которая слилась с Андромедой около 2 миллиардов лет назад. Хотя такие закономерности давно предсказаны теорией, они никогда не наблюдались с такой ясностью ни в одной галактике.

Это исследование проливает свет не только на историю наших галактических соседей, но и на историю нашей галактики. Большинство звезд в гало Млечного Пути образовались в другой галактике и позже мигрировали в нашу в результате галактического слияния, произошедшего 8-10 миллиардов лет назад.

Чтобы проследить историю миграции в Андромеду, команда обратилась к DESI. DESI был сконструирован для составления карт десятков миллионов галактик и квазаров в близлежащей Вселенной, чтобы измерить влияние темной энергии на расширение Вселенной.

«Это исследование не могло быть проведено ни на одном другом объекте в мире. Удивительная эффективность, пропускная способность и поле обзора DESI делают его лучшей системой в мире для проведения обзора звезд в галактике Андромеда», – говорят исследователи. – «Всего за несколько часов наблюдений DESI смогла превзойти более чем десятилетнюю спектроскопию, сделанную с помощью гораздо более крупных телескопов».