Маск описал ситуацию в Twitter мемом с россиянками

Глава Twitter Илон Маск отреагировал мемом с двумя россиянками на информацию о том, что популярная соцсеть рекомендует всем пользователям его твиты. Пост набрал более 13 млн просмотров и около 205 тыс. лайков.

На изображении одна девушка заставляет другую пить молоко из бутылки. Мем используют с целью показать ситуации, в которых один человек навязывает другому какие-то взгляды или идеи. Картинка обычно используется в ироничной форме. В случае с постом миллиардера девушка от лица Илона Маска заставляет пользователей Twitter читать его посты.

elonmusk/Twitter

Фотография впервые была опубликована российской пользовательницей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) @soska_117 в декабре 2017 года. Слева на снимке запечатлена сама девушка, справа — ее подруга.

Ранее Илон Маск обратился за помощью к 128 млн своих подписчиков, чтобы они поставили лайки под рекомендуемые им посты в популярной соцсети.