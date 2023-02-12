В России стали чаще использовать соцсети и мессенджеры для пропаганды наркотиков

Случаи распространения рекламы наркотиков в России единичны, чаще для пропаганды их незаконного оборота используются соцсети и популярные мессенджеры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

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"В настоящее время распространение незаконной рекламы носит единичный характер, что является следствием активной профилактической работы, проводимой МВД России в данном направлении. При этом социальные сети, а также популярные мессенджеры, стали более активнее использоваться для вовлечения широкого круга лиц в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков", - сказал собеседник агентства.

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В МВД отметили, что функции по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также пресечению их пропаганды, в том числе в интернете, возложены на Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. В системе ведомства создано управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, на которое возложены задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений и иных правонарушений в сфере IT-технологий, а также координации этой деятельности. Кроме того, выявляют и ликвидируют информацию, рекламирующую интернет-магазины и другие места по продаже наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники территориальных органов ведомства.

"На региональном уровне успешно реализуется ряд проектов, в том числе "Арктический киберпатруль" и "Кибердружина", направленные на решение проблем информационной безопасности несовершеннолетних и молодежи в сети Интернет, посредством противодействия распространению запрещенной информации с привлечением волонтеров, преподавателей и студентов региональных высших учебных заведений, а также специалистов Роскомнадзора", - добавили в ведомстве.

Также информация об ответственности за пропаганду (запрещенную рекламу) наркотиков и психотропных веществ доводится до населения на антинаркотических мероприятиях и акциях.

МВД вместе с другими заинтересованными ведомствами в рамках исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина разработали ряд законопроектов, которые предусматривают законодательное закрепление понятия пропаганды незаконных оборота, потребления наркотиков, культивирования наркосодержащих растений, а также установление уголовной ответственности за повторное в течение года привлечение к административной ответственности за такую пропаганду в интернете. В настоящее время указанные законопроекты внесены на рассмотрение в российское правительство, добавили в МВД.