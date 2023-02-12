Российский учёный опроверг слова Маска о высадке человека на Марсе через 10 лет

Некоторое время назад Илон Маск в своём Twitter написал, что человек сможет ступить на Марс в течение 10 лет. Но приписал, что «он оптимист». Его слова прокомментировал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

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Учёный опроверг слова Маска и подчеркнул, что данный им прогноз «абсолютно нереален». Полёт до Красной планеты займёт не меньше двух лет, но у человечества нет средств и технологий, чтобы сохранить живой организм в условиях высокой нагрузки и облучения.

При этом, по мнению Пулинеца, такие планы ставить перед собой человечество должно — именно такими рывками и развиваются наука и технологии. Поэтому Илон Маск может оказаться прав в том, что человек попадёт на Марсе в принципе, но при условии, что в направлении освоения этой планеты будет регулярно проводиться активная работа. Но и в этом случае попасть туда удастся не раньше чем через 20 лет.