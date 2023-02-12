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50 минут назад

Российский учёный опроверг слова Маска о высадке человека на Марсе через 10 лет

Ferra.ru

Некоторое время назад Илон Маск в своём Twitter написал, что человек сможет ступить на Марс в течение 10 лет. Но приписал, что «он оптимист». Его слова прокомментировал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Российский учёный опроверг слова Маска о высадке человека на Марсе через 10 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёный опроверг слова Маска и подчеркнул, что данный им прогноз «абсолютно нереален». Полёт до Красной планеты займёт не меньше двух лет, но у человечества нет средств и технологий, чтобы сохранить живой организм в условиях высокой нагрузки и облучения.

При этом, по мнению Пулинеца, такие планы ставить перед собой человечество должно — именно такими рывками и развиваются наука и технологии. Поэтому Илон Маск может оказаться прав в том, что человек попадёт на Марсе в принципе, но при условии, что в направлении освоения этой планеты будет регулярно проводиться активная работа. Но и в этом случае попасть туда удастся не раньше чем через 20 лет.

Можно будет говорить об этом, если нам удастся создать ядерный буксир, с помощью которого можно сократить время полёта до планет Солнечной системы. Сейчас его разработкой как раз активно занимаются. Во-вторых, нужно обеспечить защиту от проникающей радиации. Это два наиболее важных фактора, не говоря уже о навигации, возможности посадки и так далее. Сергей Пулинец Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН

Наука и техника,Сергей Пулинец,Илон Маск,РАН,
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