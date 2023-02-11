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56 минут назад

Ученые приблизились к созданию лекарства от пожирающей мозг амебы

Газета.Ru

Ученые из Карлова Университета с помощью экспериментальной терапии излечили 28% мышей, зараженных поедающей мозг амебой. Исследование опубликовано в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Ученые приблизились к созданию лекарства от пожирающей мозг амебы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Naegleria fowleri — микроб, обитающий в теплых пресноводных водоемах по всему миру. При вдыхании (обычно во время плавания) амеба может мигрировать вверх по обонятельному нерву, а затем попасть в мозг человека. Около 97% зараженных погибают в течение нескольких дней после заражения. Ранее в Чехии 16 человек умерли, заразившись амебой при плавании в крытом бассейне.

В новом исследовании ученые протестировали на мышах бензоксаборолы — новый класс борорганических препаратов, которые продемонстрировали большой потенциал в борьбе с инфекционными паразитарными заболеваниями, включая сонную болезнь.

Лечение значительно повысило выживаемость, до 28%. При этом у животных не наблюдалось тяжелых побочных эффектов. Ученые уже приступили к оптимизации лекарства для людей и считают, что находятся в нескольких шагах от открытия первого эффективного способа борьбы с хищной амебой.

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