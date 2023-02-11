В США сообщили результат расследования после взрыва секретного российского спутника

Издание Popular Mechanics со ссылкой на 18-ю эскадрилью космического контроля Космических сил США рассказало, что ведомство провело расследование взрыва секретного российского спутника и сообщило о результатах.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Речь идёт о российском спутнике «Космос-2499», который разрушился на высоте 1200 км. Наиболее вероятная причина — небольшой внутренний взрыв, приведший в разрушению аппарата на 85 фрагментов.