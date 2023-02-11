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11 минут назад

Роскосмос рассказал подробности разгерметизации космического корабля «Прогресс МС-21»

Майк Габриелян

В Роскосмосе рассказали о подробностях разгерметизации контура космического корабля «Прогресс МС-21». В эфире телеканала «Звезда» ситуацию оценил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Роскосмос рассказал подробности о разгерметизации корабля «Прогресс МС-21»
Фото: nasanasa

По его данным, разгерметизация могла произойти в одной из систем корабля.

«По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования», - сказал Крикалев.

Он добавил, что это предварительные оценки, и «уверенности пока нет». В ближайшее время специалисты проанализируют телеметрию, чтобы более точно установить проблему.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

В субботу «Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21». Корабль был изолирован. Инцидент не повлиял на работу МКС.

Ранее сообщалось, что затопление «Прогресс МС-21» планируется провести 18 февраля.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,
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