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20 минут назад

В Android 14 появится возможность форматирования физических SIM-карт в eSIM

Газета.Ru

В настройках Android 14 Developer Preview 1 обнаружена функция «Конвертация в eSIM». Об этом со ссылкой на инсайдера Мишаала Рахмана сообщает портал Android Police.

В Android 14 появится возможность форматирования SIM-карт в eSIM
Фото: GoogleGoogle

Отмечается, что функция пока не работает — в настройках нет соответствующей страницы. Также, по словам эксперта, в Android 14 появится возможность переноса eSIM между различными устройствами.

Как обнаружил эксперт, функция по форматированию физической SIM-карты в eSIM будет работать только для пользователей поддерживающих конвертацию операторов. Кроме того, неизвестно каким образом будет реализована функция переноса eSIM между устройствами.

Также не совсем понятно, станет ли нововведение эксклюзивной функцией смартфонов Google Pixel, в котором была обнаружена эта возможность, или конвертация в eSIM заработает на других Android-устройствах.

По слухам, полноценный релиз Android 14 состоится летом или осенью 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что сотрудники Google оказались недовольны начальством и новой нейросетью Bard.

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