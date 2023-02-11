В iPhone 15 и 15 Plus изменится камера

Авторитетный инсайдер Shrimpappplepro заявил на своей странице в Twitter, что базовые модели iPhone 15 получат новую камеру.

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При этом инсайдер не стал раскрывать подробностей. Вероятно, в данном случае имеется в виду переход базовых iPhone 15 на 48-мегапиксельную камеру — той, что используется во флагманских iPhone 14 Pro.

Согласно ранним утечкам, iPhone 15 и 15 Plus получат дисплеи диагональю 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. По слухам, новинка также получит новый вырез Dynamic Island, используемый в iPhone 14 Pro, и разъем USB Type-C.

Ожидается, что в линейку также войдут модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, в которых Apple откажется от использования плоских граней в пользу скругленной задней крышки.