В России запатентовали многоразовую двухступенчатую ракету

Военно-космическая академия Можайского запатентовала многоразовую двухступенчатую ракету космического назначения. Об этом со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности сообщает ТАСС.

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Как указывается в бумаге, изобретение «может использоваться как транспортное космическое средство для доставки полезной нагрузки с поверхности Земли на низкие круговые орбиты».

Отмечается, что первая ступень ракеты будет многоразовой, тогда как вторая будет включать одноразовые топливные баки. Утверждается, что подобная конструкция позволит достичь снижения массы ракеты и увеличить коэффициент конструктивного совершенства.

В феврале генеральный директор Государственного ракетного центра Макеева Владимир Дегтярь заявил, что в 2023 году Россия начнет создание многоразовой ракеты космического назначения «Корона».