В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

В России запатентовали многоразовую двухступенчатую ракету

Lenta.ru

Военно-космическая академия Можайского запатентовала многоразовую двухступенчатую ракету космического назначения. Об этом со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности сообщает ТАСС.

В России запатентовали многоразовую двухступенчатую ракету
Фото: UnsplashUnsplash

Как указывается в бумаге, изобретение «может использоваться как транспортное космическое средство для доставки полезной нагрузки с поверхности Земли на низкие круговые орбиты».

Отмечается, что первая ступень ракеты будет многоразовой, тогда как вторая будет включать одноразовые топливные баки. Утверждается, что подобная конструкция позволит достичь снижения массы ракеты и увеличить коэффициент конструктивного совершенства.

В феврале генеральный директор Государственного ракетного центра Макеева Владимир Дегтярь заявил, что в 2023 году Россия начнет создание многоразовой ракеты космического назначения «Корона».

В июле ТАСС со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности сообщил, что Военно-космическая академия Можайского предложила для выведения спутников на высокие околоземные орбиты использовать двухпусковую схему, предполагающую запуск двух носителей.

Наука и техника,Владимир Дегтярь,ГРЦ Макеева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители