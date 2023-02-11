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1 час назад

Спящие вулканы признали опасными для климата

Мир24

Вулканы оказывают влияние на климат не только во время извержений, выбрасывая в атмосферу огромные количества пыли и газа, но и в спящем состоянии. Исследование показало, что даже в состоянии покоя они выделяют значительное количество серы, сообщает Geophysical Research Letters.

Спящие вулканы признали опасными для климата
Фото: Мир24Мир24

Ученые из Вашингтонского университета проанализировали ледяные керны, извлеченные в центре Гренландии. Состав содержащихся в них частиц указывает на состояние атмосферы над Арктикой в период с 1200 по 1850 год.

Результаты показали, что спящие вулканы в течение длительных периодов времени способы выделять в атмосферу больше серы, чем во время кратковременных извержений.

«Пассивная дегазация выбрасывает в атмосферу в 10-30 раз больше серы в десятилетнем масштабе времени, чем извержения», – пояснила автор исследования Урсула Йонгеблед.

Раньше считалось, что основным источником серы в атмосфере до появления человека являлся фитопланктон – он выделял данное вещество в процессе жизнедеятельности. Но вклад вулканов оказался даже более значительным. Это может объяснить, почему Арктика прогревается быстрее остального мира – там изначально наблюдался повышенный уровень атмосферных аэрозолей вулканического происхождения.

Ученые отметили, что поднимающиеся из спящих вулканов столбы серного газа не видны на спутниковых снимках. Поэтому их не учитывали в климатических моделях. Между тем от колебаний уровня серы напрямую зависит баланс тепла, который наша планета способна уловить и отразить обратно в космос.

Авторы научной работы отметили, что результаты, полученные ими в Арктике, могут быть применимы для других регионов земного шара. Они намерены провести серию дополнительных исследований содержаний серы в атмосфере.

Ранее ученые проанализировали влияние на климат извержения вулкана Тонга в Тихом океане в 2022 году. Они пришли к выводу, что оно способно усилить глобальное потепление.

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