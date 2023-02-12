Названы три ошибки при зарядке смартфона

Во-первых, одной из самых распространённых привычек среди пользователей смартфонов является зарядка телефона в чехле. Однако делать это не рекомендуется, так как это может вызвать две основные проблемы: перегрев аккумулятора и поломку разъёма.

Во-вторых, если ваш смартфон поставляется с зарядным устройством мощностью 40 Вт или выше, важно не использовать его каждый день. Это может ускорить деградацию батареи. И наконец в-третьих, не стоит дожидаться, пока заряда упадёт ниже 5%. Лучше всего заряжать телефон, когда уровень заряда находится на 15-20%.