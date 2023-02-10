В грибах нашли соединения для улучшения памяти

Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили в съедобном грибе ежовике гребенчатом активное соединение, которое ускоряет рост нервов и улучшает память.

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Ежовик гребенчатый по вкусу напоминает мясо креветок. Экстракты из этих грибов веками применялись в традиционной медицине азиатских стран. Учёные решили проверить, действительно ли они могут оказывать какие-то эффекты.