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13 минут назад

Археологи нашли "клад" специй на затонувшем корабле XV века

Газета.Ru

На затонувшем в XV веке корабле датского короля обнаружили груз специй. Статья об этом опубликована в PLOS One.

Археологи нашли "клад" специй на затонувшем корабле XV века
Фото: PLOS ONEPLOS ONE

В 1495 году датский король Иоганн пришвартовал корабль Gribshunden у берегов Швеции, готовясь к встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Иоганн планировал заключить сделку, которая дала бы ему контроль над Швецией, как до того он сделал с Норвегией, создав объединенное скандинавское королевство. Однако вскоре после причаливания корабль загорелся и затонул, что было большой потерей - он был заполнен товарами, достойными богатого и могущественного правителя. Вместе с тем, благодаря этой древней катастрофе современные ученые имеют шанс получше узнать жизнь средневековых скандинавов.

Обломки корабля были найдены в 1960-х годах, но в ходе первоначальных экспедиций удалось обнаружить не все интересные ученым грузы. Новое исследование было начато в 2019 году, и самая ценная его находка - контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом, в которых лежит около 3000 образцов.

Среди прочего, удалось обнаружить ценные средневековые специи: мускатный орех, гвоздику, горчицу, укроп, шафран, имбирь, перец горошком и миндаль. Многие специи происходят из дальних стран, в том числе из Индонезии, что позволяет предположить, что король Иоганн имел доступ к развитой торговой сети. В ту эпоху пряности из Юго-Восточной Азии стоили в Европе чрезвычайно дорого, поскольку путь к ним преграждала Османская империя. Так же на борту находились менее экзотические продукты, такие как сушеная ежевика, малина, виноград и лен. Помимо них, была найдена белена, которая в прошлом использовалась в лечебных целях.

Исследователи отмечают, что образцы растений были в отличном состоянии из-за уникальных условий в месте, где был найден корабль, — холодной и малосоленой части Балтийского моря.

Ранее ученые нашли древнейшее свидетельство разделки бегемота человекообразными приматами.

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