Обугленный свиток из Геркуланума расшифровали с помощью ИИ

Ученые с помощью искусственного интеллекта начали расшифровывать обугленный древнеримский свиток, пострадавший при извержении Везувия. Нейросеть смогла распознать чернила, благодаря чему историки поняли, что текст посвящен наследникам Александра Македонского. Возможно, философ Филодем позаимствовал текст у знакомого, когда писал собственный трактат, а потом забыл его вернуть, сообщает LifeScience.com.

Фото: Michèle Hannoosh Michèle Hannoosh

Извержение Везувия в 79 году нашей эры стало одной из страшнейших природных катастроф в истории. Погибли тысячи римлян, окружавшие вулкан города оказались погребены под лавой и пеплом. Из-за катастрофы пострадали и многочисленные предметы культуры. Например, свиток о наследниках Александра Македонского. Ему повезло — он не сгорел полностью, но сильно обуглился, из-за чего полноценное чтение стало невозможным.

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Текст археологи нашли на Вилле папирусов в Геркулануме. Этот город также погиб при извержении Везувия, хотя и оказался менее известен, чем Помпеи. Вилла была так названа в честь множества свитков, которые нашли на ней археологи. Среди них был и изучаемый свиток. Его впервые нашли в 1804 году и сразу передали Наполеону Бонапарту. В 1986 году ученые попытались развернуть свиток, но лишь еще больше его повредили. Таким образом, прочитать его невозможно.

Теперь же на помощь пришел искусственный интеллект. Историки обучили нейросеть находить на папирусе чернила, анализируя свитки с помощью компьютерной томографии. КТ создает трехмерное цифровое изображение, а затем нейросеть распознает точное местоположение чернил и реконструирует текст.

«С каждой итерацией способность читать эти фрагменты становится все лучше», — рассказал Ричард Джанко из Мичиганского университета.

Ученые поняли, что текст посвящен генералам Александра Македонского, которые после его смерти создали собственные государства, и их династиям. Например, в свитке упоминались Селевк, который занял территории на Ближнем Востоке, и Кассандр, правивший Грецией.Хоть текст и стал понятнее, загадок остается немало. Например, почему этот свиток оказался внутри Виллы папирусов. Историки отмечают, что большинство текстов в библиотеке Виллы были написаны философом Филодемом и посвящены, соответственно, философии, а не истории.

Ученые предполагают, что даже сам Филодем, живший в Геркулануме, мог позаимствовать и не вернуть текст, когда писал трактат «О добром царе согласно Гомеру». В этом произведении философ сравнивал царей после Александра с царями до Александра.