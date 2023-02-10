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1 час назад

Индия вывела на орбиту три спутника с помощью новой ракеты

Lenta.ru

Индийская организация космических исследований (ISRO) произвела в пятницу с космодрома на острове Шрихарикота запуск новой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) с тремя спутниками. Об этом сообщает ТАСС.

Индия вывела на орбиту три спутника с помощью новой ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что легкая ракета SSLV-D2 несла индийский спутник EOS-07, американский Janus-1 и спутник AzaadiSAT-2, который разрабатывали 750 девушек-студенток со всей Индии. С помощью ракеты аппараты успешно вывели на орбиту Земли высотой 450 километров.

Этот запуск стал вторым для SSLV. Первую ракету запустили в августе 2022 года. Носитель с грузоподъемностью 500 килограммов предназначен для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 километров).

Ранее в Московском государственном университете сообщили, что в феврале «Роскосмос» вместе с космическим аппаратом «Электро-Л» №4 на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур запустил спектрометр космических излучений СКИФ-ВЭ.

В октябре 2022 года в Центре пилотируемых полетов ISRO рассказали, что Индия планирует начать летные испытания пилотируемого корабля Gaganyaan в феврале 2023 года. Корабль могут отправить на околоземную орбиту в декабре.

Наука и техника,Роскосмос,МГУ,
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