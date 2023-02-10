1600-летняя золотая бусина обнаружена на раскопках в Иерусалиме

1600-летняя бусина из чистого золота была обнаружена во время археологических раскопок в центре Иерусалима, пишет New York Post.

Фото: газета.ру газета.ру

Уникальная бусина была обнаружена 18-летним волонтером Халелей Фейдманом, когда она работала на станции просеивания. Промывая раскопки, она заметила небольшой предмет, который отсвечивал на солнце.

«Я сразу подошла к археологу, и он подтвердил, что я нашла золотую бусину. Все были очень взволнованы», — поделилась впечатлениями женщина.

По словам специалистов, найденная бусина — часть ожерелья или браслета, принадлежавшему богатому человеку. Теорию подтверждает и то, что на месте раскопок жили зажиточные граждане.

Доктор Амир Голани, эксперт по древним ювелирным изделиям, добавил, что найти такое ювелирное украшение — редкость. А техника, использованная при ее создании, сделала бусину особенной находкой.