В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
36 минут назад

1600-летняя бусина из чистого золота обнаружена на археологических раскопках в Иерусалиме

Газета.Ru

1600-летняя бусина из чистого золота была обнаружена во время археологических раскопок в центре Иерусалима, пишет New York Post.

1600-летняя золотая бусина обнаружена на раскопках в Иерусалиме
Фото: газета.ругазета.ру

Уникальная бусина была обнаружена 18-летним волонтером Халелей Фейдманом, когда она работала на станции просеивания. Промывая раскопки, она заметила небольшой предмет, который отсвечивал на солнце.

«Я сразу подошла к археологу, и он подтвердил, что я нашла золотую бусину. Все были очень взволнованы», — поделилась впечатлениями женщина.

По словам специалистов, найденная бусина — часть ожерелья или браслета, принадлежавшему богатому человеку. Теорию подтверждает и то, что на месте раскопок жили зажиточные граждане.

Доктор Амир Голани, эксперт по древним ювелирным изделиям, добавил, что найти такое ювелирное украшение — редкость. А техника, использованная при ее создании, сделала бусину особенной находкой.

«Изготовить такую бусину мог только профессиональный мастер, и это еще одна причина, по которой эта находка имеет большую ценность», — прокомментировал специалист.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители