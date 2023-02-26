Безопасный режим на Android: как отключить или включить его на телефоне или планшете

Безопасный режим Android — это встроенная функция отладки, которая временно отключает все приложения, кроме заводских. Обычно этим режимом пользуются для проверки производительности устройства: он позволяет выяснить, не влияют ли программы от сторонних разработчиков на поведение системы. Из-под безопасного режима можно провести диагностику и удалить подозрительное приложение, не откатывая телефон к настройкам по умолчанию.

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Как включить безопасный режим на Android

Безопасный режим включается одинаково вне зависимости от марки вашего телефона. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появятся опции выключения смартфона. Нажмите и удерживайте «Выключить» — через несколько секунд появится предупреждение о переходе в безопасный режим. Примите его, и телефон перезапустится в безопасном режиме: все сторонние приложения будут отключены.

Для перехода в безопасный режим также можно использовать сочетания горячих клавиш, которые зависят от модели вашего телефона. Точную информацию о них можно найти в Интернете, но мы приведем неполный список.

Samsung: кнопка прибавления громкости + кнопка убавления громкости

LG: кнопка прибавления громкости + кнопка питания

Meizu, Honor и Huawei: продолжительное нажатие на кнопку убавления громкости

Как отключить безопасный режим на телефоне