Apple установит в iPhone 15 разъём USB-C, но ограничит его

Сообщается, что Apple разработала собственный вариант USB-C для линейки iPhone 15. Он будет использовать интегральную схему, как в фирменном Lightning. Она позволяет подтверждать подлинность компонентов, задействованных в соединении. Так можно выявлять зарядные кабели сторонних производителей.

Это значит, что использовать без проблем любой USB-кабель с iPhone не получится. Стоит отметить, что интерфейс USB-C, который в настоящее время используется в iPad 10-го поколения, iPad mini , iPad Air и iPad Pro, не содержит чипа для аутентификации.