Археологи нашли курганы индейцев уастеков с украшениями из ракушек в виде цветов

Археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили комплекс курганов в Мексике, построенные индейцами уастеками. Об этом сообщает Heritage Daily.

Фото: газета.ру газета.ру

Раскопки в штате Тамаулипас велись в рамках подготовки к строительству шоссе. Здесь исследователи обнаружили дюжину курганов, которые, по-видимому, принадлежали культуре индейцев уастеков. Анализ найденной при раскопках керамики показал, что захоронения были созданы между 600 и 900 годами нашей эры.

Один из круглых курганов имеет диаметр 20 метров и был построен из известняка и базальта, которые, как полагают, были транспортированы сюда из другого региона. В кургане погребены трое взрослых, а их тела украшены композициями из ракушек в форме цветов, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.