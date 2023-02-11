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50 минут назад

Археологи нашли курганы индейцев уастеков с украшениями из ракушек в виде цветов

Газета.Ruиещё 1

Археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили комплекс курганов в Мексике, построенные индейцами уастеками. Об этом сообщает Heritage Daily.

Археологи нашли курганы индейцев уастеков с украшениями из ракушек в виде цветов
Фото: газета.ругазета.ру

Раскопки в штате Тамаулипас велись в рамках подготовки к строительству шоссе. Здесь исследователи обнаружили дюжину курганов, которые, по-видимому, принадлежали культуре индейцев уастеков. Анализ найденной при раскопках керамики показал, что захоронения были созданы между 600 и 900 годами нашей эры.

Один из круглых курганов имеет диаметр 20 метров и был построен из известняка и базальта, которые, как полагают, были транспортированы сюда из другого региона. В кургане погребены трое взрослых, а их тела украшены композициями из ракушек в форме цветов, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.

Цивилизация уастеков — это доколумбовая мезоамериканская культура, занимавшая территорию на побережье Мексиканского залива, которая включала северную часть штата Веракрус и соседние регионы штатов Идальго, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Тамаулипас.

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