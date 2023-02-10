СМИ: в марте из видеосервисов России исчезнет продукция Disney

По данным «Ведомостей», в марте этого года из видеосервисов России исчезнет продукция студии Disney, включая фильмы и сериалы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

К этому периоду у площадок закончатся лицензионные соглашения на показ проектов студии, а продлевать контракты компания не планирует — об этом она якобы уведомила представителей рынка ещё в прошлом году.

Сейчас проекты Disney присутствуют у нескольких крупных онлайн-кинотеатров вроде «Кинопоиска», «Иви» и Okko. В прошлом в России ещё работал телеканал Disney, но вместо него запустили новый канал под названием «Солнце». В марте 2022 года Disney, как и другие крупные голливудские студии, прекратила показ своих киноновинок в России.

При этом контент Disney продолжает оставаться популярным в библиотеках онлайн-кинотеатров, поэтому предполагается, что его исчезновение негативно скажется на лояльности аудитории и приведёт к снижению выручки в 2-3%. Доля детского контента у различных сервисов составляет до 20%.