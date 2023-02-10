Apple начала продавать восстановленные и уцененные iPad 2021 года

Компания Apple начала продажу восстановленных и уценённых iPad Mini 6 и iPad Pro с чипом Apple M1 2021 года. Apple впервые продаёт эти гаджеты по сниженной цене.

Фото: Apple Apple

На iPad Mini 6 стартовая цена составялет $419 за версию с 64 ГБ встроенной памяти, что на $80 дешевле изначальной стартовой стоимости новых устройств. Модель с 256 ГБ доступна за $549, это на $100 долларов ниже, чем раньше. Уценённые iPad Mini 6 продаются в нескольких вариантах расцветки.

На восстановленный 11" iPad Pro третьего поколения цены начинаются с $639 за модель с 128 ГБ, а на 12,9" iPad Pro пятого поколения цена стартует с $889, также за 128 ГБ памяти. Эти модели доступны в расцветках «серый космос» и «серебристый». Также есть версии iPad Pro с сотовой связью.