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44 минуты назад

Нейробиологи нашли причину неправильного развития мозга

Газета.Ru

Спинномозговая жидкость может играть ключевую роль в нормальном развитии мозга и нарушениях развития нервной системы, считают нейробиологи из Вашингтонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Нейробиологи нашли причину неправильного развития мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Спинномозговая жидкость защищает мозг от повреждений, снабжает питательными веществами и уносит «отходы». Нарушения нормального оттока жидкости связаны с неврологическими заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера и гидроцефалию.

Исследователи разработали метод рентгеновской визуализации с использованием наночастиц золота, который позволил им наблюдать за схемой кровообращения мозга у грызунов. Авторы обнаружили, что спинномозговая жидкость поступает в области, критические для нормального развития и функционирования мозга. Они также заметили, что кровообращение кажется ненормальным у молодых крыс с гидроцефалией.

«Нарушение динамики спинномозговой жидкости может быть причиной изменений в развитии мозга, которые мы наблюдаем у детей с гидроцефалией и другими нарушениями развития мозга. Причины многих из них нам неизвестны, но, вероятно, они связаны с изменениями в областях мозга, через которые циркулирует спинномозговая жидкость. Дело в том, что у детей отток жидкости не такой, как у взрослых. Что именно происходит не так при оттоке нам предстоит узнать в будущих работах», – отметили ученые.

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