Нейробиологи нашли причину неправильного развития мозга

«Нарушение динамики спинномозговой жидкости может быть причиной изменений в развитии мозга, которые мы наблюдаем у детей с гидроцефалией и другими нарушениями развития мозга. Причины многих из них нам неизвестны, но, вероятно, они связаны с изменениями в областях мозга, через которые циркулирует спинномозговая жидкость. Дело в том, что у детей отток жидкости не такой, как у взрослых. Что именно происходит не так при оттоке нам предстоит узнать в будущих работах», – отметили ученые.