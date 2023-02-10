Погодный феномен может нагреть Землю выше критического порога

В конце 2023 года метеорологи ожидают возвращения погодного феномена Эль-Ниньо, характеризующегося подъемом температуры воды в Тихом океане. Он заместит собой обратный процесс Ла-Нинья, связанный с охлаждением морской воды.

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Как передает CNBC со ссылкой на профессора руководителя долгосрочных прогнозов Метеобюро Великобритании Адама Скейфа, последствия Эль-Ниньо, как правило, достигают своего пика в декабре, но обычно требуется время, чтобы их эффект распространился по всему миру. Из-за этой задержки синоптики допускают, что в 2024 году климат Земли может впервые потеплеть выше отметки 1,5 °C — порога, установленного Парижскими соглашениями о климате в 2015 году.

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Прогнозы ученых основаны на температурных показателях 2016 года, ставшего самым теплым за всю историю наблюдений. Он начался с прихода Эль-Ниньо, повысившего глобальные температуры. Кроме того, последние восемь лет подряд в мире также регистрировались температурные рекорды, несмотря на то, что с 2019 года в мире сохранялись условия более прохладного процесса Ла-Нинья.

«Возможно, если мы получим большой Эль-Ниньо, мы подойдем очень близко — и это может быть первый год выше 1,5 °C», — отметил Адам Скейф.

Эпизоды Эль-Ниньо могут оказывать значительное влияние на погодные условия во всем мире. Например, в северных районах Южной Америки, скорее всего, выпадет меньше осадков и возникнет повышенный риск пожаров и засух.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья («мальчик» и «девочка» в переводе с испанского) сменяют друг друга каждые несколько лет в ходе круговорота климатических процессов, известных в научной среде как Южная осцилляция. Во время Эль-Ниньо происходит смещение нагретых приповерхностных вод в тропической части Тихого океана на восток, а в ходе Ла-Нинья ветер гонит теплую воду в обратном направлении, из-за чего на поверхность поднимается холодная вода из глубины, принося похолодание.