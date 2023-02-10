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1 час назад

Ученые создали наполненную кровью синтетическую кожу, чтобы покормить комаров

Ferra.ru

В попытке понять и помочь в борьбе с болезнями, переносимыми кровососущими насекомыми, ученые создали искусственную кожу с настоящей кровью.

Ученые создали наполненную кровью синтетическую кожу, чтобы покормить комаров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Синтетическая кожа была сделана из гидрогеля. Эти гидрогелевые пластыри заполнены каналами, имитирующими кровеносные сосуды, в которые можно вводить различные жидкости, включая кровь человека и других видов.

Для тестирования системы исследователи ввели в гидрогель человеческую кровь и поместили шесть “пластырей” в пластиковую коробку, наполненную комарами. Коробка также была оснащена камерами, направленными на каждый участок синтетической кожи.

Затем команда использовала нейросеть для анализа видеозаписей и определения того, питались ли конкретные комары кровью внутри гидрогелей или нет.

Они обнаружили, что в емкости с непокрытыми участками синтетической кожи 13,8% комаров питались кровью. Исследователи считают, что можно увеличить их количество, увеличив пластыри в размерах, либо, предложили они, можно нагревать гидрогель в дополнение к крови, поскольку комаров привлекают теплые поверхности.

Исследователи говорят, что их открытие может позволить лабораториям проводить больше экспериментов при меньших затратах, поскольку им не нужно будет нанимать участников исследования или покупать подопытных животных.

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