Ученые создали наполненную кровью синтетическую кожу, чтобы покормить комаров

В попытке понять и помочь в борьбе с болезнями, переносимыми кровососущими насекомыми, ученые создали искусственную кожу с настоящей кровью.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Синтетическая кожа была сделана из гидрогеля. Эти гидрогелевые пластыри заполнены каналами, имитирующими кровеносные сосуды, в которые можно вводить различные жидкости, включая кровь человека и других видов.

Для тестирования системы исследователи ввели в гидрогель человеческую кровь и поместили шесть “пластырей” в пластиковую коробку, наполненную комарами. Коробка также была оснащена камерами, направленными на каждый участок синтетической кожи.

Затем команда использовала нейросеть для анализа видеозаписей и определения того, питались ли конкретные комары кровью внутри гидрогелей или нет.

Они обнаружили, что в емкости с непокрытыми участками синтетической кожи 13,8% комаров питались кровью. Исследователи считают, что можно увеличить их количество, увеличив пластыри в размерах, либо, предложили они, можно нагревать гидрогель в дополнение к крови, поскольку комаров привлекают теплые поверхности.