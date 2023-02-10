Realme привезла в Россию недорогие беспроводные наушники и ноутбук

Realme объявила о старте продаж в России наушников Buds Air 3S и ноутбука Realme Book с процессором Intel Core™ i3 11-го поколения в тонком корпусе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Наушники получили 11-мм тройной титановый бас драйвер с силиконовой диафрагмой. Также у него есть четыре микрофона и поддержка алгоритмов шумоподавления. Они позволяют блокировать посторонние шумы на улице, в метро, торговом центре и кафе. Realme Buds Air 3S также поддерживают стереозвук Dolby Atmos.

Время автономной работы наушников вместе с кейсом составляет 30 часов. Десятиминутной зарядки хватит для пяти часов воспроизведения. Realme Buds Air 3S продаются в чёрном и белом цветах по цене от 2 990 рублей.

Что касается ноутбука Realme Book, то у него есть 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а также SSD NVMe PCIe M.2 на 256 ГБ. Ноутбук оснащён 14-дюймовым дисплеем с разрешение 2К (2160 x 1440) пикселей. Поддерживает 65-Вт зарядку, которая может зарядить от 0 до 100% за 100 минут. Помимо этого, Realme Book получили стереодинамики от известного аудио бренда Harman Kardon.