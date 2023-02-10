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37 минут назад

«123456»: определены самые популярные пароли у россиян

Ferra.ruиещё 2

Сервис DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) выяснил, какие пароли остаются самыми популярными в мире.

Определены самые популярные пароли у россиян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи проанализировали 36,4 млрд пар логинов и паролей. Они использовали крупные утечки. В результате оказалось, что самыми популярными паролями за прошлый год были «a123456», «123456» и «123456789».

Что касается российских ресурсов, то пользователи часто используют пароли «33112211», «123456» и «1q2w3e4r». Кроме того, в топ кириллических паролей по всем доменным зонам вошли: «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина».

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