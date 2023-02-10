Определены самые популярные пароли у россиян

Исследователи проанализировали 36,4 млрд пар логинов и паролей. Они использовали крупные утечки. В результате оказалось, что самыми популярными паролями за прошлый год были «a123456», «123456» и «123456789».

Что касается российских ресурсов, то пользователи часто используют пароли «33112211», «123456» и «1q2w3e4r». Кроме того, в топ кириллических паролей по всем доменным зонам вошли: «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина».