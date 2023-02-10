Сервисы Apple обошли крупные корпорации по доходам

В последние несколько лет Apple сосредоточила внимание на различных сервисах, в том числе потоковых. В результате это направление бизнеса серьёзно выросло и стало одним из самых прибыльных. Его доходы превышают доходы крупных корпораций.

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Так, выручка сервисов Apple в 2022 году составила 79,4 млрд долларов. Деньги получены от Apple Cloud, Apple TV, Apple App Store, Apple Music, Apple Arcade и Apple Fitness+.