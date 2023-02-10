Римляне придавливали детей камнями, чтобы те не стали зомби

Несколько лет в назад в Центральной Италии археологи нашли захоронения V века нашей эры. Погребенные в них дети были придавлены камнями. Теперь ученые показали, что такой оригинальный способ захоронения был вызван тем, что местные жители боялись «возвращения» мертвых, сообщает LiveScience.com.

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Еще в 1980-е года ученые начали работать в зоне археологических раскопок Поджо-Граминьяно в Центральной Италии. Историки изучали древнеримскую виллу, датируемую V веком нашей эры — последним столетием Римской империи. В это время главной религией государства было христианство, империя подвергалась регулярным набегами варваров и разваливалась на куски. Окончательно погибла она в 476 году.

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Десятилетия раскопок в Поджо-Граминьяно принесли науке немало открытий. Например, археологи находили множество останков собак, особенно щенков. По поверьям римлян V века, собаки (особенно щенки) защищали детские захоронения, также обнаруженные ранее. Погребенные около виллы дети сразу оказались интересным объектом для исследования.

Дело в том, что каждое детское захоронение было необычным. Например, одному ребенку после смерти в рот залили строительный раствор. Другим положили тяжелые камни на конечности. В 2018 году, когда археологи впервые нашли эти останки, в СМИ разлетелось предположение, что детей считали вампирами. Чтобы сдержать «злую силу», римляне и прибегли к таким специфическим методам захоронения.

Однако теперь, проведя дополнительные исследования, ученые опровергли «вампирскую» теорию. «Злые силы» все еще замешаны, но римляне, вероятно, боялись не вампиров, а зомби. В те времена как христиане, так и язычники очень боялись нежити и таинственных темных сил (вроде ведьм), которые могли бы использовать мертвых для своих целей.

Поэтому древние римляне и утяжеляли останки детей.

С застывшим во рту строительным раствором сложно поднять голову, а если руки и ноги придавлены камнями — тем более. Следовательно, благодаря таким захоронениям живые могли не опасаться мертвых.