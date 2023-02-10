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15 минут назад

Римляне придавливали детей камнями, чтобы те не стали зомби

InScience

Несколько лет в назад в Центральной Италии археологи нашли захоронения V века нашей эры. Погребенные в них дети были придавлены камнями. Теперь ученые показали, что такой оригинальный способ захоронения был вызван тем, что местные жители боялись «возвращения» мертвых, сообщает LiveScience.com.

Римляне придавливали детей камнями, чтобы те не стали зомби
Фото: InScienceInScience

Еще в 1980-е года ученые начали работать в зоне археологических раскопок Поджо-Граминьяно в Центральной Италии. Историки изучали древнеримскую виллу, датируемую V веком нашей эры — последним столетием Римской империи. В это время главной религией государства было христианство, империя подвергалась регулярным набегами варваров и разваливалась на куски. Окончательно погибла она в 476 году.

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Десятилетия раскопок в Поджо-Граминьяно принесли науке немало открытий. Например, археологи находили множество останков собак, особенно щенков. По поверьям римлян V века, собаки (особенно щенки) защищали детские захоронения, также обнаруженные ранее. Погребенные около виллы дети сразу оказались интересным объектом для исследования.

Дело в том, что каждое детское захоронение было необычным. Например, одному ребенку после смерти в рот залили строительный раствор. Другим положили тяжелые камни на конечности. В 2018 году, когда археологи впервые нашли эти останки, в СМИ разлетелось предположение, что детей считали вампирами. Чтобы сдержать «злую силу», римляне и прибегли к таким специфическим методам захоронения.

Однако теперь, проведя дополнительные исследования, ученые опровергли «вампирскую» теорию. «Злые силы» все еще замешаны, но римляне, вероятно, боялись не вампиров, а зомби. В те времена как христиане, так и язычники очень боялись нежити и таинственных темных сил (вроде ведьм), которые могли бы использовать мертвых для своих целей.

Поэтому древние римляне и утяжеляли останки детей.

С застывшим во рту строительным раствором сложно поднять голову, а если руки и ноги придавлены камнями — тем более. Следовательно, благодаря таким захоронениям живые могли не опасаться мертвых.

При этом анализ показал, что многие из похороненных детей болели малярией. Возможно, тяжелая вспышка малярии подтолкнула развитие мистических концепций и римляне старались дистанцироваться от зараженных.

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