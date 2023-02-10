Стало известно об изменении правил доступа на "Госуслуги"

Пользователи портала госуслуг с 1 марта будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
Он напомнил, что сейчас для авторизации нужен только логин и пароль, однако Минцифры совершенствует систему защиты, так как существующей уже недостаточно.
"Мы совершенствуем систему защиты - вводим программу обязательности второго фактора. [С новой системой] мы стартуем 1 марта и поэтапно будем вводить второй фактор как обязательный, - сказал министр. - С 1 июня это будет обязательно для всех пользователей".