Стало известно об изменении правил доступа на "Госуслуги"

"Мы совершенствуем систему защиты - вводим программу обязательности второго фактора. [С новой системой] мы стартуем 1 марта и поэтапно будем вводить второй фактор как обязательный, - сказал министр. - С 1 июня это будет обязательно для всех пользователей".