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6 минут назад

Минцифры с 1 марта введет двухфакторную авторизацию на "Госуслугах"

ТАССиещё 4

Пользователи портала госуслуг с 1 марта будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

Стало известно об изменении правил доступа на "Госуслуги"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что сейчас для авторизации нужен только логин и пароль, однако Минцифры совершенствует систему защиты, так как существующей уже недостаточно.

"Мы совершенствуем систему защиты - вводим программу обязательности второго фактора. [С новой системой] мы стартуем 1 марта и поэтапно будем вводить второй фактор как обязательный, - сказал министр. - С 1 июня это будет обязательно для всех пользователей".

Наука и техника,Максут Шадаев,
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