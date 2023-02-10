iPhone 12 Pro Max резко подешевел в России

Премиальный флагман Apple iPhone 12 Pro Max резко подешевел в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: Apple Apple

Впервые гаджет был представлен публике в ноябре 2020 года по рекомендованной цене в 110 тыс. руб. На текущий момент в российских интернет-магазинах мобильное устройство можно найти менее чем за 80 тыс. руб. Таким образом, разница относительно первоначальной стоимости составляет свыше 25%.

iPhone 12 Pro Max получил 6,7-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, процессор A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, тройную камеру с объектами по 12 Мп каждый, а также аккумулятор емкостью 3687 мАч. Смартфон был снят с производства одновременно с анонсом более актуальной линейки iPhone 13 в сентябре 2021 года. Гаджет поддерживает технологии 5G, NFC, а также Face ID.