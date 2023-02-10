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15 минут назад

Hi-Tech Mail.ru: смартфон iPhone 12 Pro Max подешевел в России на 25%

Газета.Ru

Премиальный флагман Apple iPhone 12 Pro Max резко подешевел в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

iPhone 12 Pro Max резко подешевел в России
Фото: AppleApple

Впервые гаджет был представлен публике в ноябре 2020 года по рекомендованной цене в 110 тыс. руб. На текущий момент в российских интернет-магазинах мобильное устройство можно найти менее чем за 80 тыс. руб. Таким образом, разница относительно первоначальной стоимости составляет свыше 25%.

iPhone 12 Pro Max получил 6,7-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, процессор A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, тройную камеру с объектами по 12 Мп каждый, а также аккумулятор емкостью 3687 мАч. Смартфон был снят с производства одновременно с анонсом более актуальной линейки iPhone 13 в сентябре 2021 года. Гаджет поддерживает технологии 5G, NFC, а также Face ID.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россиянам следует рассмотреть покупку нового смартфона iPhone от Apple до конца февраля 2023 года из-за того, что гаджеты потенциально снова могут вырасти в цене с марта.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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